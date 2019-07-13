وفد ليبي يزور مجلس النواب بالقاهرة لبحث توحيد الرؤى

يتوجه أعضاء مجلس النواب الليبي إلى مقر مجلس النواب المصري للمشاركة في الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

ووصل أعضاء مجلس النواب الليبي المشاركون في الاجتماع أمس الجمعة، القاهرة، والذين يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي.

ومن المقرر، أن يلتقي الوفد البرلماني الليبي، على مدار الأسبوع القادم بقيادات سياسية مصرية لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية وتحقيق الاستقرار في ليبيا ودعم مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان والجيش الوطني