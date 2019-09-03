وكيل تعليم البحيرة

توريد الكتاب المدرسي للإدارات التعليمية والمدارس لتوزيعها مع اول ايام الدراسة ضمن فعاليات مبادرة ( مصر ام الدنيا )

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذا لتوجيهات اللواء/ هشام آمنة – محافظ البحيرة وتعليمات الدكتورة / نهال بلبع – نائب المحافظ برفع درجة الاستعداد بجميع المدارس بنطاق المحافظة وتضافر كافة الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020 والوقوف على مدي جاهزيتها لاستقبال الطلاب

شدد الدكتور / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم على سرعة الانتهاء من توريد الكتاب المدرسى وتسليمه للادارات التعليمية وتوزيعه على المدارس حتى يتسنى تسليمة للطلاب مع اول ايام الدراسة وذلك بالتزامن مع فاعليات مبادرة ( مصر ام الدنيا ) خلال يومها الحادى عشر بجميع مدارس المحافظة والتى تشمل اعمال النظافة ورفع التراكمات داخل وخارج المدارس والتشجير ودهان الاسوار واعمال الصيانة لدورات المياه والكهرباء واستبدال زجاج النوافذ التالف وصيانة وغسيل خزانات المياه وتركيب الشاشات التفاعلية

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف الجولات والزيارات التفقدية للشئون التنفيذية بالمديرية ومديري الادارات التعليمية ومسئولي لجان المتابعة للوقوف على فعاليات المبادرة التى انطلقت اعتبارا من يوم السبت 24/8/201 وتستمر حتى 5/9/2019 بهدف تنفيذ اسبوعين للنظافة بمشاركة اكثر من 3900 مدرسة بجميع المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية الثمان عشر بنطاق المحافظة وسيعقبها مسابقة لتقييم كافة الاعمال التى تم تنفيذها بالمدارس لاختيار افضل مدرسة ابتدائية واعدادية وثانوية على مستوى كل ادارة تعليمية وتكريمها بالإضافة الى تكريم افضل مدرسة بكل مرحلة تعليمية على مستوى المديرية تشجيعا وتحفيزا لها ورفع روح التنافس الإيجابي فيما بين المدارس