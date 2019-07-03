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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية: إحالة مدير مركز شباب “أكياد دجوي” للتحقيق

3 يوليو، 2019
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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية: إحالة مدير مركز شباب “أكياد دجوي” للتحقيق

أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مدير مركز شباب أكياد دجوي، للشئون القانونية.

جاء ذلك عقب اكتشاف لجنة المتابعة المفاجئة بإدارة شباب طوخ أن مجلس إدارة مركز شباب إكياد دجوي أعلن عن افتتاح أكاديمية للكاراتية وجمع اشتراكات من أولياء الأمور بدون وجود إيصالات وهو مايعد مخالفة للقانون.

وأكد الصبروط، أنه يتابع الملف من أجل معرفة نتيجة التحقيقات ومعاقبة المخالف، موضحا أن المديرية تواجه أي مخالفات بقوة ولم يتم التستر على أي فساد أو مخالفات، طبقا للسياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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