ولي العهد السعودي: الهجوم على “أرامكو” تصعيد خطير حيال العالم بأسره

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قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الهجوم التخريبي على أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس نحو المملكة فحسب بل حيال العالم بأسره.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء البريطاني عبّر، خلال الاتصال، عن إدانته للهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة.

وأشاد جونسون بحكمة القيادة السعودية في التعامل مع هذه الاعتداءات، وطالب بموقف دولي حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتي لا يجب أن تمر بلا عقاب.