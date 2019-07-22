ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس مجلس الدولة الصيني التعاون المشترك

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بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الاثنين/، مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، التعاون المشترك بين البلدين وفرص تعزيزه إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بن زايد – خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة بكين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية /وام/ – بمستوى التطور الذي تشهده علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدا أن الصين هي الشريك التجاري الأكبر للإمارات، موضحا أن البلدين لديهما الكثير من الإمكانيات والفرص التي تدعم تعزيز علاقات التعاون بينهما في الجوانب التجارية والاستثمارية، ولاسيما في مجالات

والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار ولي عهد أبوظبي إلى ما تتمتع به الإمارات من مناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وما تحظى به من بيئة قانونية وتشريعية داعمة لأصحاب الأعمال، وبنية تحتية متطورة تجعلها قبلة للمستثمرين الأجانب من مختلف أرجاء المعمورة، ومحطة مهمة على “طريق الحرير” الجديد الذي تبنيه الصين.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الدولة الصيني بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي تأتي في إطار العلاقات التاريخية والتعاون المتميز التي تجمع البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين شهدا نموا وتطورا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا ترحيب الحكومة الصينية بالمستثمرين الإماراتيين كافة.