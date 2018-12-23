ويزال مسلسل الإهمال في القناطر مستمر

كتب–يحي عبد العظيم

من المسؤل.

فساد وراء.. فساد..

تغير مديرين.. وتغيير رؤساء مجالس علي المدينة..

والوضع لا يزال علي ماهو علية..

القناطر تئن.. كوبري مهمل.. شاليهات خاوية علي عروشها..

مسؤولين لا يدركون معني المسؤلية..

واليوم..

فبعد انهيار السياحة الداخلية القناطر..

وإهمال متعمد ل كوبري محمد علي الأثري..

استفاق اليوم مسؤولي.. المجلس والآثار.. وعلي كارثة..

وأقل ما يقال عنها أنها كارثة..

بكل ما تحملة الكلمة من معني..

ولكن يبدو أنه ان الأوان.. لكي يكشف المستور.

اليوم فالصباح الباكر..

اكتشف المسؤلين بالصدفة البحتة..

أعمال حفر وتنقيب عن الاثار..

تدل علي ان الجنااة أقاموا إقامة كامله.. لعدة ليالي وربما أسابيع.. وشهور.. للقيام بمهامهم..

دون أدني إزعاج.. من اي مسؤل.. سواء من مجلس المدينه. او الآثار..

أعمال حفر وتنقيب داخل حرم أثر. دامت لشهور. دون علم أي مسؤل..

ولا جديد تحت الشمس.. فالحرم نفسة قد بيع من قبل. ولم يتحرك أحد. وتعاقب المسؤلين فل لمجلس والآثار.. والجميع في ثبات عميق..

فهل أن الأوان لكي نعرف نحن.. من هو الأب الشرعي.. للمحلج.. واستراحاتة..

ام أن المسؤلين رغم تعاقبهم..

يغضوا.أبصارهم.. وا آذانهم عن فساد قد استشري..

وبيع أراضي..

وتعديات بالجملة…

بدون إجراء قانوني. من 2006.. الي الآن.

فمن المسؤل.. مجلس المدينة.. ام قيادات الاثار.. ولماذا يمنع الاثريبن.. من دخول المحلج.. إلا بتصريح.. رغم انة أثر.

وأين مفتشي الأثار.. وأفراد الأمن..

وأين متابعة مجلس المدينة..