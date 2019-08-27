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يحرمك من دعاء الملائكة.. البحوث الإسلامية: هذا العمل يهمله الكثيرون

27 أغسطس، 2019
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قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، إن هناك عملًا يغفل عنه الكثير من الناس، فيحرمون من الفوز بدعاء الملائكة لهم بالرحمة والمغفرة.

وأوضح « البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح البخاري، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ وَالْمَلَائِكَةُ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثْ». متفق عليه

وأضاف أن هذا فضل عظيم لمن انتظر الصلاة أو جلس في المسجد بعدها، حيث يكون في صلاة، والملائكة تصلي عليه ، أي تدعو لَهُ بالمغفرة والرحمة، والصلاة قَدْ فسرت بالدعاء، وفسرت بالثناء والتنويه بالذكر.

وأشار إلى أن دعاء الملائكة بينهم لعبد هُوَ تنويه منهم بذكره وثناء عَلِيهِ بحسن عمله، كما تستغفر له مالم يحدث أو يؤذي كما جاء في اللفظ الآخر، منوهًا بأن هذا فيه فضل عظيم، التبكير إلى الصلاة، وانتظارها، وإذا جلس بعدها لقراءة القرآن أو غيره هو على خير.

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