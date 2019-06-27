يحيى خليل يكتب خش في المضمون قصور الثقافة الجماهيرية هى البداية

قصور الثقافة الجماهيرية هى البداية الحقيقيه لمحاربة الشائعات

زيادة الشائعات وترويجها يجعل البعض البحث عنها فى جميع المواقع فعلينا ان ندرك حجم الشائعات وترويجها فى هذه الفترة فعلينا ان نوضح للجميع ان قصور الثقافه الجماهيرية هى البداية الحقيقه لمحاربة الشائعات وترويجها فى صورة اعمال فنيه .

وبما اننا نهتم بمحاربة الشائعات وترويجها من بعض الشبكات العنكبوتيه فلماذا لم تفتح قصور الثقافه الجماهيرية على مستوى المحافظات لجميع شرائح المجتمع لعرض مسرحياتهم التى تتحدث عن الانتماء للوطن . لماذا حجب قصور الثقافه الجماهيرية للفرق المسرحية التابعه لها اليس موجود فرق مسرحية كثيرة من الهواه تعلن عن مولدها الجديد فى سوق الفن الحقيقي الذى يبحث عن النصوص والروايات التى تتحدث عن الوطن . فلماذا قصور الثقافه الجماهيرة لاتفتح ابوابها للفرق المسرحية الاخرى لعرض مسرحياتها امام الجمهور .الدوله الان تعانى الكثير والكثير من البث الشائعات وترويجها من قبل الشبكات العنكبوتيه والتابعين لهم . نشاهد عروض كثيرة لبعض الهواه اين دور قصور الثقافه هل سوف ننتظر عرض مسرحية واحده فقط كل عام ولمده اسبوع عرض فكيف نستكمل ايام العام كلها فى قصور الثقافه الجماهيرة اكيد يتم غلق القصور الثقافه وخاصه فى قسم المسرح .

ايها الساده فتح قصور الثقافه والصالونات الثقافية تستقطب الشباب المهمش الذى يلعب عليه شبكات العنكبوتيه .

ايها الساده كفانا روتين لايسمن من جوع فى ظل اباترة تحارب وتبث الشائعات فعلى الدوله ان تفتح جميع مسارح قصور الثقافه للفرق الهواه وهدفنا الوحيد استقطاب الشباب لقصور الثقافه لكى يعبروا عما بداخلهم . وكيفية التعامل وبث اعمالهم فى الامكان الشرعية . غلق المسارح قصور الثقافه يخلق نوع من الفوضى فى هذه الاعمال الفنيه من قيبل الشباب .

اخاطب السادة المسئولين بمساعده هؤلاء الفرق المسرحية من الهواه لعرض اعمالهم فى الامكان المشروعه واتمنى عدم تجاهلم لاننا ندرك من هم اعداء الوطن . ولكن من هم اعداء الوطن الحقيقين هم من يتقاعس بعدم مساعدة الفرق المسرحية المكونه من بعض الشباب لعروض اعمالهم فى الامكاكن الشرعية .تقاعس المسولين امام فرق الشباب الهواه يجعل اعداء الوطن يبحثون عنهم فى صورة ملاك ولكن فى الحقيقه هم شياطين الارض .اطالب السادة المسئولين انشاء جيل جديد يبدء من المدارس وقصور الثقافه الجماهيرية وبيوت الشباب والرياضه وكسر الروتين هو الحل . قصور الثقافه ليس ملك احد ولكن ملك الجميع والاعمال الفنيه التى تتحدث عن الوطن لابد ان يتم عرضها على مسارح قصور الثقافه ارحموا الشباب من الروتين العاجز الروتين الذى يجعل الشباب فى حيرة مابين الثقافه الحقيقيه وبث الشائعات اجعلوا قصور الثقافه بدايه لجيل يبحث عن المتنفس الحقيقي له .

ايها الساده المدرسه وفصر الثقافه ومراكز الشباب والرياضه هو الحل لمحاربة اعداء الوطن وايضا لمحاربه الشبكات العنكبوتيه

اجعلوا قصور الثقافه به ندوات ثقافيه عن الوطن وكيفية محاربة الشبكات العنكبوتيه

رساله الى من يهمه الأمر القضاء على الشائعات يبدء من تفعيل دور قصور الثقافه على مستوى الجماهيرية وبث جميع اعمالهم عبر القنوات الفضائية