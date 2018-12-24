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يلقى بزوجته من الدور الرابع بعد اعترافها بممارسة الجنس مع 4 رجال

24 ديسمبر، 2018
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كشفت تحريات قسم “حدائق القبة” مفاجآت مثيرة حول قيام سائق برمي زوجته من الدور الرابع بسبب خيانتها لها .

في التحريات الأولية قدم الزوج إلى المحققين مقطعًا فيديو لزوجته تعترف فيه بإقامة علاقة مع شخص بعد ابتزازها بمقطع فيديو ، مؤكدة أن عشيقها اقترح عليها ممارسة الرذيلة مع 3 من أصدقائه مقابل مسح الفيديو وتركها لحال سبيلها ، وهو الأمر الذي لم يتحمله الزوج وألقى زوجته من الشرفة .

لكن التحقيقات كشفت العديد من المفاجآت الجديدة ، أولها أن الزوج سامح زوجته قبل عام ونصف بسبب واقعة مماثلة .

وأشار المتهم في التحقيقات إلى أنه رحل من المنطقة التي كان يسكن فيها بسبب قيام زوجته بإقامة علاقة مع أحد الجيران ، مؤكدًا أنه سامحها تحت إلحاحها الشديد.

وأضاف: “هي مصابة بالسكري وتحججت أن هذا المرض هو السبب في زيادة رغبتها في ممارسة الرذيلة”.

وحرزت جهات التحقيق مقاطع فيديو سجلها المتهم لزوجته قبل إلقائها، أقرت فيها بأسماء من مارست معهم الرذيلة، ويقطنون في نفس العقار وجيران للزوج.

ولفتت المجني عليها في اعترافاتها المسجلة، التي استمع لها رجال الأمن وفريق التحقيق، إلى أن أحد الاسماء التي ورد ذكره في مقطع الفيديو هدد الزوجة، وأرغمها على ممارسة الرذيلة مع أصدقائه.

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