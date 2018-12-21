يورجن كلوب: محمد صلاح لاعب لا يُصدق

أشاد الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، بأداء النجم المصرى محمد صلاح فى لقاء اليوم أمام وولفرهامبتون، باللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 2-0 فى الجولة الـ18 من الدورى الإنجليزى.

وأحرز صلاح هدف ليفربول الأول ليعتلي ترتيب هدافى البريميرليج برصيد 11 هدفا، وصنع الثانى للهولندى فان دايك مدافع الفريق.

وتحدث كلوب، عقب اللقاء قائلا “صعوبة لقاء الليلة كانت لا تٌصدق، لقد كان اللقاء صراعاً كبيراً، أنت بحاجة إلى أن تكون جاهزا للقتال بدلاً من أن تقدم كرة قدم جميلة فى بعض الأحيان، أعتقد إننا قدمنا أداء جيداً، لقد كان فوزاً مٌستحقاً وهذا أمر رائع”.

وتابع كلوب، قائلا “محمد صلاح كان لا يُصدق اليوم، لقد قام بالجرى لـ 20 أو 30 مرة، وكذلك فيرمينو كان رائعاً جداً بالتحرك بين الخطوط “.