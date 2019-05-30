٢٤ مليون ودائع الموسيقيين ورفع المعاش للمره الخامسه فى عهد هانى شاكر

شهدت جلسه اجتماع مجلس اداره نقابه المهن الموسيقيه برئاسه امير الغناء العربى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين التى انتهت منذ دقائق عده قرارات خدميه لم تشهدها النقابه من قبل. حيث قرر مجلس الاداره. ربط وديعه. ماليه. بقيمه اربعه ملايين جنيه لترتفع. ودائع النقابه الى. ٢٤ مليون جنيه. فى عصر امير الغناء حيث الذى تسلمها قبل اربعه اعوام. بها ٧ مليون جنيه عام ٢٠١٥. كنا اعلن المجلس ان الحساب الجارى للنقابه. ارتفع رصيده الى عشره ملايين جنيه. بخلاف الودائع. والاصول الثابته التى اشترها المجلس. خلال السنوات الاربعه المنقضيه من شقق ومقار للنقابه بالفروع والمحافظات. كما اعلن مجلس الاداره توجيه الشكر للفنانه ناديه مصطفى رئيس لجنه الاسكان. التى انهت مشكلات مدينه الموسيقيين. السكنيه بمنطقه السادس من اكتوبر. وقرر المجلس سداد. باقى المديونيات والتى باغت ثلاثه ملايين جنيه لصالح وزاره الاسكان. وقرر مجلس الاداره ايضا زياده. المعاشات للمره الخامسه. بواقع. ١٠% وشهدت. نهايه جلسه الاجتماع. قرار. فتح باب الانتخابات. على منصب النقيب ومجلس الاداره اعتبارا. من يوم ١ /٧ / ٢٠١٩ الموافق يوم الاثنين على ان يفتح باب الترشيحات اعتبار من يوم ٧/ ٧ ٢٠١٩ وحتى يوم الاربعاء ١٠/٧/٢٠١٩ وفتح باب التنازلات من السبت ١٣/٧/٢٠١٩ الى الاثنين ١٥/٧ /٢٠١٩ وفتح باب الطعون من يوم الثلاثاء ١٦/٧/٢٠١٩ الى الخميس ١٨/٧/٢٠١٩ واعلان الاسماء النهائيه يوم السبت الموافق ٢٠ /٧ /٢٠١٩ واجراء الانتخابات يوم ٣٠/٧ /٢٠١٩ والاعاده ان وجدت يوم ٦/٨/٢٠١٩ صرح بذلك طارق مرتضى المتحدث الرسمى لنقابه الموسيقيين