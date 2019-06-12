‎دورة تدريبية لذوي الإعاقة للمشاركة بالمحليات بالقليوبية

كتب مصطفى عادل

هنداوي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ينظم المجلس القومي لشئون الاعاقه بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضه بالقليوبية دورة تدريبية علي الانتخابات البرلمانية والمحليات للأشخاص ذوي الاعاقه بالقليوبية علي مدار يومين الاربعاء والخميس 12و13 يونيو. يأتي البرنامج التدريبي من أجل إعداد كوادر من الاشخاص ذوى الاعاقه للمجالس المحليه بالتنسيق مع الادارة المركزية بوزاره الشباب والرياضه وبالتعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة على مستوى المحافظات. ويقام التدريب داخل قاعة الانشطه بنادي السلام الرياضي للمعاقين بمدينة بنها في تمام الساعه التاسعة صباحا ويحصل المتدربين علي شهادة تقدير ومكافأة مالية.‎