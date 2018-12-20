《فيها حاجة حلوة》

“اشغالات قليوب” تضع صندوقين لوضع القمامة بمنطقة سيدي عبد الرحمن و للمخالف غرامة ١٠٠٠ جنيه

القليوبية – دعاء درويش

نفذت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة قليوب برئاسة المهندس حامد طلبه رئيس مجلس المدينة، بعض وعودها لأهالي منطقة سيدي عبد الرحمن بقليوب لتطوير المنطقة رغبة لمطالب اهالي المدينة وتم اليوم تنظيف مكان بؤر القمامة بجانب سور نادي قليوب الاجتماعي ووضع صندوقين للقمامة وتوسيع الشارع للعابرين تحت إشراف وتنفيذ رأفت أحمد رئيس قسم الاشغالات بمجلس المدينة وبمساعدة جميع العاملين بقسم الاشغالات .

ومن جانبه أكد المهندس حامد طلبه أنه رغبة لتنفيذ مطالب اهالي منطقة سيدي عبد الرحمن ووعوده لتطوير تلك المنطقة فقد تم اليوم تزويد المنطقة بصندوقين لوضع القمامة بداخلها بدلا من إلقائها بالشارع العمومي ، مشيرا انه خلال الأيام القادمة سيتم تطوير شامل لمنطقة سيدي عبد الرحمن حتي تليق بأهلها وسكانها.

وناشد رأفت أحمد اهالي المنطقة من تقديم المساعدة في جعل تلك المنطقة من المناطق الحيوية النظيفة وكذلك يدعو جميع شباب وسكان المنطقة بعمل حملات توعوية للأشخاص الذين يقومون بالقاء القمامة في الشارع ويلقونها بالصناديق المجهزة لذلك ، مضيفا أن هناك غرامات تصل ١٠٠٠ جنيه لاي شخص يلقي القمامة بالشارع بعد تطويره ووضع صناديق القمامة به ، مشيدا بأن اهل المنطقة وشبابها يستطيع الحفاظ علي جمالها .