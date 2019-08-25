250 الف مواطن مهددون بالقتل العمدي بباسوس بسبب تلوث مياه الشرب ومطالبة بمحاكمة المسئولين عن هذة الجريمة

كتب طارق درويش

يعاني اهالي قرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية من سوء مياه الشرب وتلوثها بدرجة اصبحت تمثل خطرا داهما علي حياتهم و تهددها بالقتل العمدي البطئ وانتشار مرض الفشل الكلوي بين قطاع كبير من المواطنين بسبب هذة المياة غير الادمية والتي تأبي الحيوانات ان تشربها .

التايم المصرية حصلت علي زجاجة من المياه وتحتفظ بها لعرضها علي المسئولين بمحافظة القليوبية الذين وضعوا في اذانهم الطين والعجين وتركوا الاهالي في مهب الرياح يواجهون الموت.

الاهالي طالبوا من الرئيس السيسي رئيس الجمهورية التدخل لانقاذ حياتهم بعد ان فشلت محاولاتهم لاقناع المسئولين لحل المصيبة التي المت بهم وطالبوا بمحاكمة عاجلة لهولاء المسئولين واتهموهم بالتقصير والاهمال