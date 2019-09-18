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3 غارات للجيش الليبي الطيران التركي المسيّر بطرابلس

18 سبتمبر، 2019
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أعلن الجيش الليبي، في الساعات الأخيرة من مساء أمس عن توجيه 3 ضربات لغرفة عمليات الطيران التركي المسير في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس حسبما أفادت فضائية ” الحدث “، مساء أمس الثلاثاء”.
وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، في بيان، إن «غارة جوية ثالثة متوالية تشُنّها مقاتلات سلاح الجو الليبي أمس كانت على القسم العسكري بقاعدة معيتيقة، والذي تستخدمه غرفة عمليات الطيران التركي المسير». وأوضح المركز «أن الغارات حققت كافة الأهداف الموكلة لها بدقة عالية».
وكان الجيش الليبي وجه ضربات ضد أهداف تابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت التي تقع على الساحل الليبي مناصفة بين مدينتي بنغازي وطرابلس.
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