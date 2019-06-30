30 يونيو ثورة شعب اعادث مصر الي اهلها وخلصت الوطن من حكم الارهاب

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين

بعد 25 يناير 2011 تاريخ الذكري المشئومة علي مصر والتي جاءت بجماعة الاخوان الارهابية الي حكم مصر ظن البعض ان جماعة الارهاب ستمكث في الحكم لسنوات طويلة لدرجة ان اعوان الجماعة اكدو ان هذا الحكم سيبقي لمئات السنين

اخرج الجاسوس مرسي عتاة الاجرام وقيادات الارهاب من السجون بالعفو الرئاسي ليدعم فكرة انشاء جيش موازي يكون له القدرة علي مواجهة الجيش واتخاذ كافة التدابير التي تضمن تمزيق هذا الجيش و تفكيكه علي ان يحل بدلا منه الجيش الارهابي بعد عدة سنوات حسب طموحات الجماعة الارهابية التي تنفذ خطط اسقاط مصر مع عدد من الدول وعلي رأسها تركيا وقطر وامريكا و بريطانيا و اسرائيل

وكانت اولي خطوات اسقاط مصر تورط الجاسوس في اعطاء الجنسية المصرية للالاف من اعضاء حركة حماس الموالية للتنظيم الدولي للاخوان والذي يعمل لحساب الموساد الاسرائيلي وتسيطر عليه الصهيونية العالمية بامريكا وبريطانيا وذلك كبداية لانشاء الجيش الموازي الارهابي لنشر الارهاب في ربوع مصر وارهاق الجبهة الداخلية وارباك المشهد لتتمكن الجماعة الارهابية من السيطرة علي الموقف طبقا للخطة التنسيقية بين الجماعة ودول الشر

ثم راح الجاسوس مرسي ينفذ بنود اتفاقية الخيانة بالتوقيع علي مذكرة سلمها الي الرئيس الامريكي جيمي كارتر بمكتب الارشاد وفي حضور محمد بديع و خيرت الشاطر وقيادات الارهابية– تسمح بالتنازل عن 40 في المائة من اراضي سيناء لنقل سكان غزة الي هذة المساحة و اخلاء غزة وتسليمها الي اسرائيل ..مقابل حصول جماعة الاخوان الارهابية علي 8 مليار دولار ثمنا للارض

استمرت الجماعة الارهابية في خطة ارهاق الشرطة المصرية و نفذت الكثير من العمليات الارهابية ضد افرادها و كذلك ضد الجيش المصري لزعزعة الاستقرار وضمان النجاح في نشر الفوضي والانفلات و تعطيل العمل بمؤسسات الدولة

و اصبحت مصر علي حافة الهاوية وكادت تتحول الي شبه دولة وان كنت اظن انها كانت في طريقها الي السقوط لولا براعة الشعب المصري الذي لبي النداء بالخروج الي الشوارع والميادين في ثورة اعادة الدولة المصرية في 30 يونيو المجيدة

وضرب الشعب المصري المثل الرائع في التضحية والفداء والابداع الشعبي واستطاع بكفاءة واقتدار ان يخلع جماعة الاخوان الارهابية من الحكم الارهابي الذي كاد ان يدمر الاخضر واليابس

وحاولت الجماعة الارهابية بمعاونة قطر وتركيا وامريكا واسرائيل و بريطانيا وبالتنسيق مع الموساد الصهيوني ايهام العالم ان ما حدث في مصر هو انقلاب علي الشرعية الاخوانية و خصصت قطر المليارات من الدولارات لدعم الكتائب الالكترونية والجماعتا الارهابية لتنفيذ المزيد من الارهاب و قتل رجال الشرطة والجيش ونشر الشائعات في شتي ربوع مصر عن طريق اعلام التضليل والارهاب بقنوات الشرق ومكملين وغيرها من القنوات الفضائية الممولة .لكن سرعان ما عادت الشرطة المصرية الي قوتها و عاد جهاز الامن الوطني الي حيويته ونجحت وزارة الداخلية بالتسيق مع القوات المسلحة في دحر بؤر الارهاب وتجفيف منابع التمويل التي انتشرت في مصر ابان حكم الجماعة الارهابية فيما سمي منظمات حقوق الانسان تلك المنظمات التي لعبت الدور الكبير في نشر الشائعات والمتاجرة بالدولة المصرية

وبدأ الشعب المصري الكشف عن حقيقة الاخوان الارهابية بالتضامن مع النظام والوقوف خلف مؤسسات الدولة ونجحت ثورة يونيو في اعادة الوطن الي حضن اهله وتوالت انجازات التنمية و وبزغت شمس الاستقرار وصارت مصر الان بلد الامن والامان ومقبرة عتاة الشر والاجرام

لتؤكد ثورة 30 يونيو ان هذا الشعب لا يقهر ولا يستسلم و لايعرف المستحيلا وان ما يحاولون اسقاط مصر واهمون وان المقبرة المصرية في حاجة الي المزيد من كلاب الارهاب و الخونة والمأجورين

واذ استغل هذة المناسبة الجليلة في ارسل باقة تقدير وامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ بشجاعة قرار تجميد العمل بالدستور الاخواني ووضع روحه علي يده فداءا لمصر وكذلك للشرطة المصرية و الجيش المصري البواسل ..و ارفع اكف الضراعة الي الله ليرحم الشهداء الذين قدموا الي هذا الوطن الغالي والنفيس بدمائهم الذكية الطاهرة وتحية اجلال وتقدير للشعب المصري البطل الذي ايقن ان الجماعة الارهابية ما هم الا مجموعة من الخونة و المتاجرين بالدين للوصول للسطلة حتي ولو كلن الثمن بيع الوطن لعنهم الله ودمر افكارهم الخبيثة لتبقي مصر بلد الامن والامان