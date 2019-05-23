حوادث وقضايا

4 حرائق و3 وفيات في أولي ساعات اليوم بسبب إرتفاع درجات الحرارة

23 مايو، 2019
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التايم المصرية / وحيد العطار

في ظل ما تشهده مصر من إرتفاع في درجات هي الأعلي علي مستوي العالم اليوم حيث تصل درجة الحرارة في بعض المحافظات إلي 50 درجة مئوية في الظل وبالرغم من التحذيرات المتتالية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوي وضرورة توخي أقصي درجات السلامة والأمان
كان نتاج عمل الساعات الأولي اليوم 4 حالات حريق و3 وفيات.
حيث شهد طريق العاشر من رمضان إحتراق شاحنة نقل ثقيلة دون وقوع خسائر بشرية

كما تلقت غرفة عمليات القاهرة إخطار من شرطة النجدة يفيد بإندلاع حريق في إتوبيس هيئة نقل عام وتم إرسال سيارة إطفاء وعمل كردون أمني حول الإتوبيس

إندلاع حريق بمصنع بلاستيك بمدينة السادات.

في نفس الإطار نشب حريق بمصنع للبلاستيك والذي أسفر عن 3 وفيات وتم نقل الجثث لمستشفي مدينة السادات.

حريق بمول تجاري في شرم الشيخ

هذا وقد نشب حريق في مول تجاري بسوق بشرم الشيخ دون وقوع إصابات بشرية

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