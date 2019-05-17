“4 سفن إماراتية تتعرض لعمليات تخريبية”.. أبرز أحداث العالم x أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، من بينها اقتحام الشرطة الأمريكية لسفارة فنزويلا بواشنطن، والسعودية والإمارات تدعمان المعلمين والمعلمات في اليمن بـ 70 مليون دولار.

“داعش” يتبنى تفجير النيجر وارتفاع حصيلة القتلى إلى 28

أعلن تنظيم “داعش” اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف جيش النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما نقلت “رويترز” عن وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

الشرطة الأمريكية تقتحم سفارة فنزويلا في واشنطن وتعتقل متظاهرين

أفادت وكالة أنباء، اليوم الخميس بأن الشرطة الأميركية دخلت بالقوة إلى السفارة الفنزويلية في واشنطن لاعتقال مجموعة من المتظاهرين الذين يحرسون المنشأة ضد استيلاء الولايات المتحدة عليها.

كما أعلنت وزارة النقل الأميركية بوقف جميع الرحلات التجارية والمدنية من الولايات المتحدة إلى فنزويلا.

السعودية والإمارات تدعمان المعلمين والمعلمات في اليمن بـ 70 مليون دولار

قدمت الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية دعماً مالياً للمعلمين والمعلمات في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار.

فرنسا تكرم الجنود الذين قتلوا في إطلاق سراح الرهائن في بوركينا فاسو

تكرم فرنسا ضابطي القوات الخاصة الذين قُتلا في عملية إطلاق سراح أربعة رهائن محتجزين في بوركينا فاسو.

وتمت دعوة الجمهور الفرنسي للاصطفاف على جسر ألكساندر الثالث وسط باريس، حيث مرت الجنازة ببطء لحفل الأربعاء المدروس.

تعرض 4 سفن إماراتيه لعمليات تخريبية

تتعرض أربع سفن إماراتية لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأعربت مصر عن إدانتها لكل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.

هبوط حاد للأسهم الأمريكية مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تداعيات الحرب على نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وفي هذا الشأن أوقفت القوات المسلحة الألمانية عملياتها التدريبية في العراق مع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وايران في المنطقة.