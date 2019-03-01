4 صفقات يحتاجها برشلونة للحفاظ على الهيمنة المحلية واعتلاء عرش أوروبا

يسير برشلونة الاسباني بخطوات ثابتة نحو تحقيق “الثلاثية” في الموسم الحالي، حيث يتصدر الفريق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة، كما حجز مكانه في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك أسبانيا، بعدما تجاوز عقبة غريمه التقليدي ريال مدريد بالفوز عليه بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

أما في بطولة دوري أبطال أوروبا أصبح برشلونة قريبًا من التأهل لدور الثمانية بعدما اقتنص تعادلًا ثمينًا من فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بـ”فرنسا” ويحتاج للفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب للصعود للدور التالي، حيث أنه من أقوي المرشحين لحصد اللقب.

ورغم النتائج الجيدة التي يحققها برشلونة في الموسم الحالي بمختلف البطولات، لكن أداء الفريق الكتالوني لم يُرضي طموحات الجماهير، والتي تري أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه بصفقات نارية في الميركاتو الصيفي للحفاظ على الهيمنة المحلية وفرض سيطرته أوروبيًا وحتي يصبح فريقًا لا يقهر، وذلك بعدما فشل عدد من الصفقات الأخيرة في إقناع الجمهور أبرزهم، فيليب كوتينيو وديمبلي وبواتينج.