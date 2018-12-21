4 فئات محرومة من إضافة المواليد الجُدد على بطاقات التموين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن الوزارة تلقت خلال مهلة إضافة المواليد الجُدد- التي بدأت في الأول من أغسطس وامتدت حتى السابع من نوفمبر الماضي- طلبات لإضافة 8 ملايين مولود، مشيرًا إلى أنها تعكف حاليًا على تسجيل الطلبات على النظام الإلكتروني الخاص بالمنظومة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي.

ولفت مدكور إلى أنه على الرغم من تلقي جميع الطلبات إلا أن الإضافة ستقتصر على فئات معينة من المتقدمين، فيما سترفض طلبات البعض الآخر، ومنهم:

1 – من لم تنطبق عليه اشتراطات القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018، والخاص بفتح باب إضافة المواليد الجدد، والذي حدد عدة فئات، منها: “المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي، والسادات، ومبارك، وتكافل وكرامة، والأرامل، والمطلقات، والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت”.

2 – من تخلف عن التقديم خلال المهلة المحددة، والتي انتهت في 7 نوفمبر الماضي.

3 – من تقدم لإضافة المواليد على بطاقة الجد دون وجود ذويهم على ذات البطاقة.

4 – من تخلف عن تقديم جميع الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين.