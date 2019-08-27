5 مشاريع ناجحة لا نعلم عنها شيء في تاريخ هشام طلعت مصطفي

كتب – شهاب العربى

لا يخفي علينا كم المشاريع الناجحة التي خططت تاريخ المطور العقاري الأفضل في مصر وهو «هشام طلعت مصطفى»، الذي شكلت نجاحاته لك خيط ذهبي من الأفكار للمبتدئين وغير المبتدئين في السوق العقاري ويسرنا اليوم أن نخوض الحديث عن بعض المشاريع الإبداعية التي قد لا تكون على علم بها لذا فلتتابع تقريرنا لليوم.

قرية الروضة الخضراء:

يعد هذا المشروع حجر الأساس الذي بدأ به اخبار هشام طلعت مصطفى خوضه في سوق التطوير العقاري، حيث تمكن من تحويل مساحة 84.000 متر مربع بأحد مناطق العجمي بالإسكندرية من محض قطعة ارض بسيطة إلى أحد القرى السياحية من الطراز الأول.

امتازت تلك القرية بتصميمها التي تجمع ما بين الهدوء والسحر الخلاب الناتج عن اختلاط البحر الأزرق بالأراضي الخضراء والحدائق الباهرة علماً بأن كل هذا بدأ منذ عام 1987م وفي غضون 3 سنوات حتى عام 1990م تم بيع جميع الوحدات بتلك القرية السياحية ما أثبت النجاح الساحق الذي فتح الباب للعديد من الاستثمارات العقارية الأخرى بدلاً من العمل في المقاولات فقط.

فيرجينيا بيتش:

ربما نجاح قرية الروضة الخضراء هو ما دفع هشام طلعت مصطفى إلى البدء في مشروع جديد بالإسكندرية التي عاش فيها وهذا بعد أن أسس شركته AREL التي سرعان ما بدأت في البدء بأوائل أعمالها المتكونة في “فيرجينيا بيتش” تلك القرية السياحية المتواجدة في الساحل الشمالي على مساحة قد بلغت 370.000 متر مربع ولا تبعد سوى 84.5كم عن الإسكندرية.

هذا المشروع هو الأخر قد حقق نجاح باهر فور عرض وحدات القرية للبيع والمتكونة من 364 فيلا، وبالفعل بيعت الوحدات بالكامل في غضون عام 1995م لتضم ما يصل إلى نحو 1820 نسمة.

الماي فيرا:

تعد من المشاريع التي تدل على سرعة بديهة هشام طلعت مصطفي حيث سارع في انتهاز فرصة طرح الحكومة العديد من الأراضي الصحراوية الموزعة في كافة أنحاء القاهرة في سبيل تطوير عدد من المدن الجديدة مانحة اسم مدن الستالايت عليها.

ومن شركات القطاع الخاص جاءت شركة هشام طلعت مصطفي لتفوز بمساحة 542.000 متر مربع في مدينة الشروق تدشين مشروعها الجديد عليها، وبالفعل ضم “الماي فيرا” ما يصل إلى نحو 253 فيلا تم بنائها على أحدث طراز بما ينافس المجمعات السكنية الأمريكية.

الربوة:

ها هو مشروع نجاح أنضم إلى ميسرة النجاح الخاصة بالمطور هشام طلعت مصطفي والمشيدة في منطقة الشيخ زايد غرب القاهرة على مساحة بلغت نحو 505 فدان، وما يميز تلك المنطقة بالحديد موقعها الاستراتيجي إلى جانب ارتفاعها النسبي بمسافة 140 متر تقريباً عن سطح البحر.

حرص هشام على تمتع مشروعه الكبير الجديد بكافة سبل الراحة مع 970 فيلا يتمتع جميعها بالخصوصية التامة، إلى جانب الإطلالة الساحرة للفيلات على المساحات الخضراء وكذلك أراضي الغولف.

إلى جانب تواجد الكثير من المناطق الترفيهية كالنوادي الرياضية والاجتماعية الواقعة على مساحة 4 فدان تقريباً، وتضم المنتجعات وملاعب الإسكواش وحمامات السباحة… إلخ الكثير حيث هنالك المطاعم الأجنبية التي تقدم أشهى المأكولات.

سيليا:

كما عهدنا المستثمرهشام طلعت مصطفى تجده الأول دائماً في انتهاز الفرص المثالية مثل كونه أول من يحظى بقطعة أرض بمساحة 500 فدان داخل العاصمة الإدارية الجديدة المطورة حالياً، بالتالي حظى هذا المشروع بإطلالة ساحرة على النهر الأخضر إلى جانب قربه من المطار الجديد بالعاصمة وغيرها من المناطق المميزة.

فيما يتعلق بالتصاميم تجدها الأفضل على الإطلاق خاصة وأن الاهتمام الأكبر قد انصب على التخفيف من حدة الكثافة السكانية بوحدات لا تزيد عن 21% من مساحة المشروع علماً بأن الشقق ستكون في شرق سيليا في حين الفيلات ستتواجد في الغرب على أن يتوسط تلك المنطقة الكثير من المساحات الخضراء.