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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق فى جراج بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

28 فبراير، 2019
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب فى جراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك بالقرب من قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج عشوائى للسيارات والدراجات النارية والتكاتك، بالقرب من شارع قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران فى عدد من التكاتك والدراجات النارية، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

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