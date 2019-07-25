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6 قوانين ترى النور فى دور الانعقاد الأخير للبرلمان.. تعرف عليها

25 يوليو، 2019
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6 قوانين ترى النور فى دور الانعقاد الأخير للبرلمان.. تعرف عليها

كتب : حلمي عبدالشافي

يشهد دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات فى مختلف القطاعات، بعضها مكمل للدستور، والأخر يأتى فى إطار خدمى، وفى مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، بالإضافة لقانون تقسيم الدوائر.

وفيما يلى نرصد أبرز المشروعات المتوقع أن ترى النور خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان من الفصل التشريعى الأول:
1. قانون الإدارة المحلية.

2. قانون مجلس النواب.

3. قانون مجلس الشيوخ.

4. قانون تقسيم الدوائر.

5. قانون مباشرة الحقوق السياسية.

6. قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية.

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