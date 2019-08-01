7 سنوات حبس لمستورد اسماك بقضية ضبط اسماك فاسدة بالقليوبية ، وهروب المتهم خارج البلاد .

كتب السيد يوسف

قضت محكمة أول درجة ببنها حكمها على أكبر مستورد اسماك بالسجن 7 سنوات فى قضية ضبط كبري لكمية من الأسماك المضبوطة فى ثلاجه حفظ لحوم تسمي الأمل بطريق اسكندريه الزراعي بمدينه بنها .

ترجع احداث القضية إلى ضبط كمية كبيرة من الأسماك المجمدة داخل ثلاجه الأمل بمدينه بنها بمحافظة القليوبية تزن حوالى 500 طن غير صالحة للاستهلاك الادمي ، حيث تم شن حمله مكبرة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الطبيب ايمن هشام الشعراوي بالتعاون مع إدارة شرطة تموين القليوبية برئاسة العقيد خالد محمدي فى يناير الماضي لعام 2019 ، وتم ضبط كمية كبيرة من اسماك الماكريل الصيني غير صالحة للاستهلاك الادمي ، وتم تحرير محضر رقم 2120 جنح بنها لعام 2019 ، وتم إصدار قرار اعدام للمضبوطات بعد ثبوت فسادها عبر التقارير الطبية من الجهات المعنية المتخصصة .

ورد الى جريدة التايم المصرية مستند ومعلومات حول القضية والتى ترجع أحداثها إلى يناير الماضي لعام 2019 تفيد بأنه تم صدور حكم قضائي على المتهم الأول ويدعي ” نعيم ناصر رمسيس والمتهم الثاني ويدعي ” احمد عبد المجيد امين ” ، بالحبس 7 سنوات مع الشغل للمتهمين نتيجة ما ورد فى التقارير الطبية من ثبوت المخالفة عليهم باستيراد منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي .

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صرح مصدر مطلع بمديرية الطب البيطري بالقليوبية لموقع وجريدة التايم المصرية بأن القضية تم ضبطها فى يناير الماضي لهذا العام الجاري وهي ضبط حوالى 500طن اسماك من نوع الماكريل الصيني ، وبعد معاينة المنتج ثبت أن جميع الكمية المضبوطة بالكامل غير صالحة للاستهلاك الادمي ، حيث ظهرت علامات الفساد فى تغير الخواص الطبيعية من حيث تغير اللون و انبعاث روائح كريهه وتغير فى ملمسها ، والأمر الذي ادي إلى سحب عينات وتحليلها فى معهد بحوث صحة الحيوان بالقليوبية والذي اظهرت النتائج بعدم صلاحيتها و تضر بصحة الإنسان وتؤدى الى التسمم الغذائي .

ومن جانب آخر اثبتت كافة التقارير الطبية الصادرة من معهد بحوث صحة الحيوان بالقليوبية بأن المضبوطات غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ، وهذا الأمر ادي إلى تدخل رئاسة هيئة الرقابة الإدارية ببالقاهرة بالتعاون مع مكتب فرع محافظة القليوبية ومخاطبة الجهات المختصة بالتحقيقات ، ونتج عن ذلك تشكيل لجنه من معامل وزارة الصحة و معهد بحوث صحة الحيوان بالدقي ، كونه المعهد المتخصص بفحص المنتجات ذات الأصل الحيواني ، وثبت بعد إجراء الفحوصات الطبية أن المضبوطات من الأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي .

وأكد المصدر ل ” التايم المصرية ” أن المنتج المضبوط تم رفضة من الحجر الصحي بالميناء التى وصل إليها المنتج من خارج البلاد ، ومع ذلك تم تقديم تظلم من المتهم المستورد وتم انتداب طبيب خبير والذي أقر أن المنتج صالح وليس به اى عوائق طبية وهو صالح للاستهلاك الآدمي ، وبهذا تم دخول الشحنه ، وتم حفظها فى ثلاجه الأمل بمدينه بنها .

واضاف المصدر بد ورود التقارير النهائية من اللجنة المشكله من معامل وزارة الصحة ومعهد بحوث صحة الحيوان بالدقي والتى أثبتت صحة ما تم ضبطة من مخالفات صحية لمنتج السمك الماكريل الصيني الفاسد ، ووجهت النيابة العامة أمر بإعدام المضبوطات بمعرفة مديرية الطب البيطري بالقليوبية وإدارة شرطة تموين القليوبية ، وتم إعدام المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيقات ، أصدرت محكمة بنها اول درجة حكمها بالسجن 7 سنوات مع الشغل لكلا من المتهمين مع دفع كفاله 50 الف جنية وغرامة 40 الف جنية لكلا منهما .

ووردت معلومة شبة مؤكدة بهروب المتهم الأول ” نعيم ناصر رمسيس ” خارج البلاد لتقنين أوضاع القانونية .