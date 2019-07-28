أخبار مصر

8 طعنات نافذة من الزوج لزوجته بسبب الخلاف علي مصروف المنزل

28 يوليو، 2019
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كتب محمد طارق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لقتله زوجته بـ8 طعنات إثر مشاجرة بينهما بسبب “مصروف البيت”.
وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارًا ببلاغ لقسم شرطة أول بنها من عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بضرب زوجته بسلاح أبيض “سكين” داخل مسكنهما بناحية شارع صلاح الدين، بدائرة القسم ما أدى لوفاتها.
وانتقل نائب مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وتبين وجود جثة “ه. ا.” 33 سنة، ربة منزل، مسجاة على ظهرها في مدخل الشقة بالطابق الرابع.
وبمناظرة الجثة، تبين وجود إصابات بها عبارة عن جرح رضي بالرأس من الأمام وآخر قطعي في الرقبة من الجهة اليمنى، وجروح قطعية في الساعد والرسغ الأيمن، كما تبين وجود سلاح أبيض “سكين”.
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