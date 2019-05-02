محمد عبدالوهاب يقود حملة إشغالات ويشتبك مع المواطنين بجوار استاذ بنها ويثير حاله من الاستياء

قام محمد عبدالوهاب سكرتير عام مساعد القليوبية اليوم بحملة اشغالات بشوارع حول الاستاد وترك شارع فريد ندا الرئيسى والذى يشهد أكبر حجم من الاشغالات ولم يستطع أن يقترب من أحد المطاعم الموجوده على ناصية شارع السجل المدنى وتطل على شارع فريد ندا واستولى على أكثر من ستة أمتار من الشارع وادخل كابينة الكهرباء العمومية فى حرم المحل فى انتظار وقوع كارثة ..هذه المخالفة الصارخة على مسافة أمتار من الحملة التى قادها ولكنه لم يجرأ من الاقتراب من هذا المحل رغم التعدى السافر على الشارع ؟؟؟.

أثناء الحملة التى شنها محمد عبدالوهاب السكرتير المساعد للقليوبية اشتبك مع الشباب وخلع جاكيت بدلته وارتفع صوته بشكل لافت للنظر وذلك فى وجود الدكتور عواد احمد على السكرتير العام وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها والذين فشلا فى السيطرة على انفعالات السكرتير المساعد او علاج مايرتكبه من مشاحنات مع المواطنين بالشارع وأصحاب المحلات مما اضطرهم للانسحاب من الحملة والمغادره من منطقة الإستاد .

تتردد أنباء عن احتقان شديد بمجلس مدينة بنها قد تدفع حمدى سلامة رئيس المدينة لتقديم استقالته .