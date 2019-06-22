عربى ودولى

الكشف عن صفة القرن في شقها اﻹقتصادي

22 يونيو، 2019
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الكشف عن صفة القرن في شقها اﻹقتصادي

كتبت منى توفيق

نقلت وكالة روتيرز عن جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس اﻷمريكي دونالد ترمب الذي كشف ان اول مرحلة لخطة ترمب لشرق اﻷوسط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن في شقها اﻹقتصادي تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار باﻹراضي الفلسطينية ومصر واﻷردن ولبنان باﻹضافة الى تخصيص 25 مليار دولار لضفة الغربية وقطاع غزة على مدار 10 سنوات ستسهاهم الدول الغنية في المنطقة بجزء اساسي من هذه اﻷموال
واضاف كوشنر ان خطة ترمب تقترح ايضا اقامة طريق بتكلفة 5 مليار دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة وتعتمد الخطة على مبدأ اﻹقتصاد حيث تدعو الخطة الى إنشاء صندوق استثماري عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطنيين والدول العربية المجاورة لفلسطين
ويرفض الفلسطنيون وبعض الدول خطة الرئيس اﻷمريكي باعتبارها منحازة ﻹسرائيل
ويذكر منذ وصول الرئيس اﻷمريكي الى البيت اﻷبيض وهو يسعى في التوصل الى اتفاق نهائي ينهي الصراع بين اﻹسرائيليين والفلسطنيين على امل ان ينجح حيث فشل اسلافه من الجمهورين والديمقراطين على حد سواء لكن المعادلة تبدو حساسة للغاية ﻷن الفلسطنيين يقاطعون اﻹدارة اﻷمريكية منذ ان اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة ﻹسرائيل في ستمبر 2017
ومن المتعارف عليه ان كوشنر هو المستشار المكلف لخطة السلام اﻹسرائيلية الفلسطينية التي كشف عن خطة ترمب لسلام في الشرق اﻷوسط (صفقة القرن ) في شقها اﻹقتصادي ولم يكشف عن شقها السياسي بعد

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