مقالات
يحيى خليل يكتب خش في المضمون
يحيى خليل يكتب خش في المضمون
حالة هيستيريه اردوغانية
حالة مليئة بالحقد والكراهية ضد جيش الليبي بقيادة الزعيم حفتر من قبل اردوغان ٠
مازال الفكر التركي يحاول بقدر الإمكان بمناصرة جبهة الكذب والخيانة لكي تكون ليبيا في حالة من الفوضى والدمار الشامل وزيادة الدم الليبي في الشوارع والميادين ٠
اردوغان يعلنها بكل صراحة تمويل كاملا لمرتزقة الوفاق الوطني المأجورين في ليبيا الشقيقه من حيث الأسلحة باهظة التكاليف ومتطلبات الجبهة الحربية كامله ٠
ماذا يريد هذا المعتوه التركي من الدول العربية وخاصة مصرنا الحبيبه التى اصبحت العامود الفقري للامة العربية بعد نجاح ثورة الثلاثون من يونيو ٠
هل بالفعل اردوغان خليفة المسلمين ام معتوه ويعشق الدماء العربية والأفريقية ٠
من خلف قوة الحرية والتغيير بالسودان الشقيق
من هو الممول الحقيقي لقوة الحرية والتغيير بالسودان الشقيق٠
لسنا غافلون عما يعمل الظالمون بالدم العربي ٠
يالها من أضحوكة مليئة بالسخرية عن دولة تسعى لدمار دول أخرى وكأننا في غابة ولسنا في دول ٠
شعارات وتصريحات واعلام مأجور يروج لعاشق الدماء بمايفعله في دول الجوار وسورية الشقيقة خير شاهدا بما فعلة هذا المعتوه ٠
وللأسف الشديد يصفق له كل خائن وعميل ليكون هذا الآفاق التركي اداة للنيل من الامة العربية ومن كرامتها ٠
فليخسأ اعداء الأمة العربية
وتحيا مصر حرة أبية