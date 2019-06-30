يحيى خليل يكتب خش في المضمون

حالة هيستيريه اردوغانية

حالة مليئة بالحقد والكراهية ضد جيش الليبي بقيادة الزعيم حفتر من قبل اردوغان ٠

مازال الفكر التركي يحاول بقدر الإمكان بمناصرة جبهة الكذب والخيانة لكي تكون ليبيا في حالة من الفوضى والدمار الشامل وزيادة الدم الليبي في الشوارع والميادين ٠

اردوغان يعلنها بكل صراحة تمويل كاملا لمرتزقة الوفاق الوطني المأجورين في ليبيا الشقيقه من حيث الأسلحة باهظة التكاليف ومتطلبات الجبهة الحربية كامله ٠

ماذا يريد هذا المعتوه التركي من الدول العربية وخاصة مصرنا الحبيبه التى اصبحت العامود الفقري للامة العربية بعد نجاح ثورة الثلاثون من يونيو ٠

هل بالفعل اردوغان خليفة المسلمين ام معتوه ويعشق الدماء العربية والأفريقية ٠

من خلف قوة الحرية والتغيير بالسودان الشقيق

من هو الممول الحقيقي لقوة الحرية والتغيير بالسودان الشقيق٠

لسنا غافلون عما يعمل الظالمون بالدم العربي ٠

يالها من أضحوكة مليئة بالسخرية عن دولة تسعى لدمار دول أخرى وكأننا في غابة ولسنا في دول ٠

شعارات وتصريحات واعلام مأجور يروج لعاشق الدماء بمايفعله في دول الجوار وسورية الشقيقة خير شاهدا بما فعلة هذا المعتوه ٠

وللأسف الشديد يصفق له كل خائن وعميل ليكون هذا الآفاق التركي اداة للنيل من الامة العربية ومن كرامتها ٠

فليخسأ اعداء الأمة العربية

وتحيا مصر حرة أبية