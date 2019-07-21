مدرستي أجهور الثانوية بنات والرحاب الثانوية يتصدران أوائل الثانوية العامة بإدارة قها التعليمية

التايم المصرية / وحيد العطار

تصدرت مدرستي أجهور الثانوية بنات والرحاب الثانوية أوائل الثانوية العامة بإدارة قها التعليمية

هذا وقد أكد عزت عبد الفتاح مدير مدرسة أجهور الثانوية بنات أن هذا النجاح والوصول إلى هذا المستوي نتيجة جهد كبير بذله أعضاء هيئة التدريس الذين بذلو أقصي ما يستطيعون مع أبنائهم الطلبة

كما أن أبنائنا الطلبة قد بذلو مجهودا عظيم من أجل الحصول علي هذا المستوي المشرف

كما أكد مجدي سعيد مدير مدرسة الرحاب الثانوية أن هذا المستوي المشرف والمتميز خير دليل علي ما بذله الإخوه أعضاء هيئة التدريس المحترمين مع أبنائهم الطلبة

هذا وقد وجه مديري المدرستين كل الشكر والتقدير للقيادة المحترمة النشيطة لإدارة قها التعليمية بقيادة الدكتورة وفاء طنطاوي مدير عام إدارة قها التعليمية والأستاذة عزه فتحي وكيل إدارة قها التعليمية علي الجهد الذي بذلوه من متابعات مستمرة وتوجيهات دائمة للإرتقاء بالمستوي التعليمي والوصول بإدارة قها التعليمية إلي مستوي متميز