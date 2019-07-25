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فكري عبد المؤمن يعلن عن فتح باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء

25 يوليو، 2019
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فكري عبد المؤمن يعلن عن فتح باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء

التايم المصرية / وحيد العطار

أعلن المهندس فكري عبد المؤمن مدير الإدارة الهندسية لمجلس مدينة بنها عن فتح باب التقدم للتصالح في مخالفات البناء وذلك بمقر الوحدة المحلية للمدينة
هذا ونقدم لكم الأوراق والمستندات المطلوبة عند التقدم للتصالح

1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- المستندات الدالة علي صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة
3- المستندات الدالة علي تاريخ المخالفة
4- نسختان من الرسومات المرفقة بالترخيص وصورة إرتفاع ترخيص إن وجد
5- تقرير معتمد من نقابة المهندسبن مقدم من مكتب إستشاري متخصص يفيد بسلامة المبني
6- إيصال دال علي دفع رسك فحص الطلب

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