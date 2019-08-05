مصطفي القاضي – مستشفي بنها الجامعي تستقبل أعداد من المرضي تفوق طاقتها الإستعابية بكثير جدا

التايم المصرية / علي عجاج – وحيد العطار

نظرا لأهمية المنظومة الصحية للمواطن وشكاوي العديد من المواطنين من بعض المشاكل التي تواجههم داخل مستشفي بنها الجامعي أثناء تقديم الخدمة الطبية لهم كان لإزاما علي أسرة التايم المصرية هذا التحقيق الصحفي مع عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعي لوضع مشاكل المواطنين أمامه والرد عليها وسنقدم لقراء التايم المصرية هذا التحقيق علي مراحل

بداية السيرة الذاتية للدكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها

الدكتور مصطفي القاضي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد وعميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعي

وعن حياته أثناء مراحل التعليم أكد الدكتور مصطفي القاضي أنه كان من الطلبة الأوائل أثناء دراستة بالجامعة بل كان من الخمسة الأوائل علي مستوي كلية الطب كل عام وكان طموحه وأماله أن يكون عضو هيئة تدريس ناجح ومتميز وبالفعل نظرا لتفوقة العلمي بالكلية أصبح ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية ثم سافر ببعثة إلي كندا ثم أستاذ بكلية الطب ثم مدير عام مستشفيات ثم مدير وحدة الكبد والجهاز الهضمي ثم أمين مجلس وحدة الكبد والجهاز الهضمي ثم وكيلا للكلية ثم عميدا لكلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعي

أسئلة موجهة للدكتور مصطفي القاضي

– هل تعمل مستشفي بنها الجامعي علي تطبيق معايير الجودة العالمية لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري ؟

بالتأكيد نعمل بكامل طاقتنا وبأقصي من نمتلك من إمكانيات لتقديم الخدمة الطبية التي تليق بالمواطن المصري والتي يستحقها بالفعل ولكن مستشفي بنها الجامعي تستقبل أعداد من المرضي تفوق طاقة المستشفي الإستعابية بكثير جدا جدا قد تتخطي نسبة 100% وقد تصل لحوالي 200 أو 300% وذلك لأسباب عديدة أهمها إغلاق بعض مستشفيات المخافظة منها للإحلال و التجديد ومنها للترميم مثل مثل مستشفي طوخ المركزي ومستشفي قها المركزي ومستشفي كفر شكر الأمر الذي ذاد من إستقبال أعداد كبيرة من المرضي بجانب إستقبال حالات من خارج المحافظة وذلك لسمعة مستشفي بنها الجامعي الطبيبة بين مستشفيات مصر وهذا أمر مشرف إلا أنه يذيد من أعداد المرضي الذي تستقبلة المستشفي

الأمر الأخر أن المستشفي تستقبل جميع الحالات المرضية بمختلف مستوايتها المرضية علي الرغم من أن مستشفي بنها الجامعي منوط بها إستقبال حالات مرضية من مستوي متقدم كاالتي تحتاج عمليات جراحية أو حالات حرجة ومع ذلك نستقبل جميع الحالات ونقدم لها الرعاية الصحية اللازمة

-يشتكي العديد من المرضي خاصة في الإستقبال والطوارئ أن كل شيئ داخل المستشفي بمقابل مادي فقال البعض ” كل شيئ داخل المستشفي نشترية بالفلوس حتي عمل التحاليل والإشاعات ” وذلك علي حد قولهم ما رأي سيادتكم في ذلك ؟

أكد الدكتور مصطفي القاضي أن هذه المقولة عارية تماما عن الصحة وأن هناك تعليمات طريحة ومشددة أن الخدمة الطبية داخل مستشفي بنها الجامعي تقدم مجانية وخاصة حالات الإستقبال والطوارئ فلا يمكن أبدا أن أستقبل مريض في الطوارئ والإستقبال وأطلب منه مقابل مادي للخدمة فالتعليمات واضحة أن جميع التحاليل والإشاعات بمختلف أنواعها حتي الأشعة المقطعية تقدم مجانا في قسم الإستقبال والطوارئ ومن يدفع أية أموال لتلقي الخدمة بالمستشفى وخاصة الإستقبال والطوارئ مكتب مفتوح وتليفوني وسيحاسب المقصر حسابا شديد

يشتكي معظم المرضي من عدم توافر أماكن بالعناية المركزة رغم حالتهم الخطرة ولكن البعض يحصل علي المكان إذا كان له وسطه أو معرفه مدي صحة ذلك يا دكتور مصطفي ؟

أكد الدكتور مصطفي القاضي أنه لا يمكن أن يكون هناك واسطة أو محسوبية في المرض والحقيقة أن طاقتنا الإستعابية بالعناية المركزة 85 سرير ونحتاج أضعاف مضاعفة لهذا العدد نظرا للأعداد التي تستقبلها المستشفى للأسباب التي ذكرنها سابقا فكما ذكرت نستقبل يوميا ما يفوق طاقتنا الإستعابية بأكثر من 100% ولا يمكن أن يأتي مريض يحتاج سرير عناية مركزة وأمنع دخوله إذا توافر المكان هذا أمر مستحيل أن يحدث من طبيب أبدا ولكن الذي يحدث أنه قد يأتي مريض يحتاج سرير بغرفة العناية المركزة ضروري ولكن لا يتوافر لدينا ذلك وأقدر جدا شعور أهل المريض تجاه زاويهم المرضي وحاجتهم لذلك وأحترم شعورهم حدا ولكني أرجو منهم أن يراعو طاقتنا الإستعابية المحدودة والأعداد التي نستقبلها يوميا

كيف يمكن لمستشفي بنها الجامعي التغلب علي مشكلة قلة غرف العناية المركزة وغرف العمليات وطابور الإنتظار للعمليات بالمستشفى

هذه هي المفاجأة السارة جدا لأبناء القليوبية

ومفاجاة الحضانات السعيدة جدا لأبناء محافظة القليوبية بمستشفي بنها الجامعي والذي سنقوم بنشره في الجزء الثاني وغيرها من الأخبار الحصرية التي إختصها دكتور مصطفي القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستسفيات بنها الجامعي إنتطرونا في الأحزاء القادمة علي التايم المصرية