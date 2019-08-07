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السيسي: مجمع الأسمدة الفوسفاتية محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

7 أغسطس، 2019
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك ، وبافتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة.
وأضاف “السيسي”، خلال كلمته على هامش افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة محاولة للاستفادة من المواد الخام الموجودة لدينا، وتحويل ما لدينا من قدرات لقيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصري، وتصدير الفائض عن حاجتنا للخارج، والتوقف عن الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل للشباب.
وشدد، على أن عامل الوقت مهم جدًا في هذه المشروعات لكونه يساهم في توفير العديد من فرص العمل، وتعهد بافتتاح مدينة الرخام الجديدة في نفس التوقيت الحالي من العام المقبل، معربًا عن استعداده لتقديم تيسيرات لرجال الأعمال أراضي أو تمويل للاستثمار في مثل هذه الصناعات. في تغيير حياة العاملين به.
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