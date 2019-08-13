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عاجل – ” علي شاكلة فيلم التجربة الدينمركية ” مواطن يربي بط وأوز بمكتب بريد بنها

14 أغسطس، 2019
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عاجل – ” علي شاكلة فيلم التجربة الدينمركية “
مواطن يربي بط وأوز بمكتب بريد بنها

التايم المصرية / وحيد العطار

تداول رواد التواصل الإجتماعي فيس بوك ڤيديو لمواطن يقوم بتربية ” طيور ” بط وأوز أعلي مبني مكتب بريد المنشية بمدينة بنها وعلق البعض من باب السخرية والاستهزاء ” عادي ده نشاط إقتصادي ”

هذا وقد أكد محمد قاسم مسئول هيئة البريد بالقليوبية أنه بمجرد إنتشار الڤيديو علي وسائل التواصل الإجتماعي قد تم تشكيل لجنة من التفتيش وأخري من الشئون القانونية في تلك الواقعة وتم إصدار تعليمات بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال الواقعة
هذا وقد أكد محمد قاسم أنه فور إنتشار الڤيديو والصور علي وسائل التواصل الإجتماعي تم إخطار رئيس الهيئة والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بالواقعة وقامت اللجنة يإستلام حرز المفاتيح الخاصة بالمكتب حيث أن الدور الثاني للمبني هو إستراحة نائب مدير المكتب

هذا وقد أكد محمد قاسم أنه سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتسببين في الواقعة عقب التأكد من حدوثها

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