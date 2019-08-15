عاطل عذب نجل شقيقه بالخصوص حتي الموت لسوء سلوكه

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

لقي عامل مصرعه بالخصوص بسبب قيام عمه بتعذيبه حتي الموت لسوء سلوكه .

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبيه أخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائيه بوصول مصطفي أيمن 17 سنه عامل من عزبه النخل مستشفي اليوم الواحد بالمرج مصابا بكدمات متفرقه وأثار تقييد بمعصم اليد وأثار عقر كلب بالفخذ وتوفي فور دخوله المستشفي .

تبين من تحريات الرائد محمد شديد رئيس مباحث الخصوص بأشراف العميد حازم عزت رئيس المباحث الجنائيه بالقليوبيه بأن وراء أرتكاب الحادث عم المتهم وليد ف ز 35 سنه .

ألقي القبض علي المتهم وبمواجهته أعترف بأنه كان يؤدب نجل شقيقه بسبب سوء سلوكه وكثره تشاجره مع الجيران وأنه قام بتقييده بسلسله حديديه في ماسور الغاز بمنزله لمده 3 أيام والتعدي عليه بالضرب وتسليط الكلب الخاص به ليعقره حتي أصابه الأعياء وتم نقله للمستشفي ولكنه توفي هناك أخطرت النيابه للتحقيق .