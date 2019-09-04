جامعة دمنهور تحصد المراكز المتقدمة فى أسبوع شباب الجامعات بنكمل بعض لمتحدى الإعاقة

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي والسيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ،

حصلت جامعة دمنهور فى أسبوع شباب الجامعات لمتحدى الإعاقة الثانى بجامعة المنوفية على المركز الأول و الميدالية الذهبية على مستوى الجامعات المصرية بلعبة كرة الجرس

و الميدالية البرونزية و المركز الثالث فى السباحة

و الفوز بالمركز الثالث بمسابقة الطالب المثالي على مستوى الجامعات المصرية

و المركز التاسع فى مسابقة الشطرنج

حيث أن الجامعة شاركت بعدد ٢٢ طالب من ذوى القدرات الخاصة على مستوى كليات الجامعة ويتنافسون فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والتكنولوجية.

و أكد عبيد علي حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبناءها الطلاب من ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في كافة الأنشطة الطلابية التي تساعدهم في إظهار قدراتهم الإبداعية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية المختلفة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الفاعليات المختلفة .

كما أشار عبيد أن هذا النجاح المشرف لجامعة دمنهور يضاف إلى سلسلة النجاحات والانجازات التى تسعى جامعة دمنهور لتحقيقها لتصبح دائما في الريادة فى جميع المجالات والأنشطة العلمية والثقافية والمجتمعية مؤكدا على أن الشباب لديهم الطاقة الابداعية لان يكونوا على قدر المسؤولية وحثهم على بذل المزيد من الجهود وتقديم الدعم لهم وتذليل الصعوبات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الابداعية .

علماً بأن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة، انطلق يوم الأحد الموافق ١سبتمبر ٢٠١٩، والذى تحتضنه جامعة المنوفية على أرضها تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بمشاركة ١٥٠٠ طالب وطالبة من ١٨ جامعة مصرية حيث إنطلقت الأنشطة حسب الجدول المحدد وتوزيع الفرق والمتنافسين تحت شعار (بنكمل بعض).